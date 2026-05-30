"Интер" хочет подписать полузащитника "Ливерпуля" за 25 млн евро

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Кертису Джонсу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, итальянский клуб готов предложить за английского хавбека 25 миллионов евро.

По информации источника, сам футболист не против перехода в состав "нерадзурри". При этом "Ливерпуль" хочет включить в соглашение процент от будущей перепродажи игрока.

Кертис Джонс является воспитанником мерсисайдского клуба. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года.

За основную команду "красных" полузащитник провел 228 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 25 результативных передач.