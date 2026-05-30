Трансфер Энтони Гордона вошел в историю "Барселоны"

Переход Энтони Гордона из "Ньюкасла" в "Барселону" стал одним из самых дорогих трансферов в истории каталонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, по данным СМИ, сумма сделки может составить до 80 миллионов евро.

Таким образом, трансфер английского вингера стал седьмым по стоимости в истории "Барселоны" и самым крупным с 2019 года, когда клуб приобрел Антуана Гризманна у "Атлетико".

Самыми дорогими покупками каталонцев остаются Усман Дембеле (148 млн евро), Филиппе Коутиньо (135 млн), Антуан Гризманн (120 млн), Неймар (88 млн), Френки де Йонг (86 млн) и Луис Суарес (81,7 млн).

В минувшем сезоне Гордон провел 46 матчей за "Ньюкасл" во всех турнирах, забил 17 голов и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.