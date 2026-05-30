Полузащитник "Манчестер Сити" может покинуть клуб летом

Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, будущее нидерландского футболиста в английской команде остается неопределенным.

27-летний хавбек выступает за "горожан" с 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

За это время Рейндерс провел 50 матчей, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее "Манчестер Сити" объявил, что главный тренер Хосеп Гвардиола покинет свой пост по окончании сезона.