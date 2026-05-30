Ламин Ямаль: "Попробую оформить хет-трик на чемпионате мира"

30 Мая 2026 09:33
Футболист "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о настрое перед первым чемпионатом мира в карьере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА, 18-летний вингер заявил, что не испытывает волнения перед турниром.

"Я бы волновался, если бы не знал, что мне делать. Например, если бы искал другую работу. Я никогда не работал, так что, наверное, плохо бы с этим справился. А футбол - другое дело, потому что я занимаюсь им всю жизнь", - сказал Ямаль.

Игрок также рассказал о шутках со стороны партнера по "Барселоне" и сборной Испании Гави. Тот остается самым молодым автором гола в истории испанской сборной на чемпионатах мира, и Ямаль уже не сможет побить этот рекорд.

"После Евро Гави шутит, что это единственный рекорд, который я у него не отберу. Тогда мне придется сделать что-то лучше - стать самым молодым испанцем, оформившим хет-трик на чемпионате мира. Если забью второй, возможно, кивну Гави, потому что у него только один. Но я буду идти за всеми тремя", - отметил футболист.

Ямаль также подчеркнул, что статус одного из фаворитов турнира не дает Испании преимущества на поле.

По его словам, на чемпионате мира все равно придется идти от матча к матчу, поскольку на турнире будет много сильных соперников, включая Аргентину, Францию, Португалию и Англию.

Сборная Испании начнет выступление на чемпионате мира 15 июня матчем против Кабо-Верде в Атланте. Также на групповом этапе команда сыграет с Саудовской Аравией и Уругваем.

