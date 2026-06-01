1 Июня 2026 17:31
Ансу Фати останется в "Монако" на постоянной основе

Футболист Ансу Фати продолжит карьеру в "Монако" на постоянной основе.

Как сообщает İdman.Biz, французский клуб близок к окончательному оформлению трансфера 23-летнего вингера из "Барселоны".

"Монако" намерен активировать опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении с каталонским клубом. Сумма сделки составит 11 млн евро.

Фати провел минувший сезон в "Монако" на правах аренды и сумел перезапустить карьеру после сложного периода в "Барселоне".

В дебютном сезоне в Лиге 1 испанский футболист стал одним из заметных игроков команды. В чемпионате Франции он забил 11 голов, превзойдя по этому показателю вингера "ПСЖ" Усмана Дембеле.

Всего во всех турнирах за "Монако" Фати отметился 12 голами.

Ранее сообщалось, что сам футболист надеялся получить еще один шанс в "Барселоне", однако каталонский клуб не рассчитывает на его возвращение. В то же время "Монако" остался доволен выступлением игрока и решил сохранить его в составе.

Фати является воспитанником "Барселоны" и в юном возрасте считался одним из главных талантов испанского футбола. Однако серия травм и высокая конкуренция не позволили ему закрепиться в основе каталонцев.

İdman.Biz
