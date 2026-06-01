Хвича, Ямаль и Мбаппе вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Портал WhoScored представил свою версию символической сборной Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в команду вошли сразу четыре футболиста победителя турнира "ПСЖ", который в финале оказался сильнее лондонского "Арсенала" в серии пенальти - 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

В символическую сборную попали Тибо Куртуа ("Реал"), Ашраф Хакими ("ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Алессандро Бастони ("Интер"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Витинья ("ПСЖ"), Доминик Собослаи ("Ливерпуль"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Харри Кейн ("Бавария") и Хвича Кварацхелия ("ПСЖ").

Самую высокую оценку по версии WhoScored получил нападающий "Реала" Килиан Мбаппе - 8,12. Следом расположились Гарри Кейн ("Бавария") с рейтингом 8,08 и Ламин Ямаль ("Барселона"), набравший 8,04 балла.