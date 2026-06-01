Футболисты "ПСЖ" вынесли кубки Лиги чемпионов на корт "Ролан Гаррос" - ВИДЕО

1 Июня 2026
1 Июня 2026 21:36
Футболисты "ПСЖ" вынесли кубки Лиги чемпионов на корт "Ролан Гаррос"

Игроки "ПСЖ" представили трофеи Лиги чемпионов на стадионе "Ролан Гаррос" во время Открытого чемпионата Франции по теннису.

Как сообщает İdman.Biz, футболисты парижского клуба вынесли на корт сразу два кубка победителей Лиги чемпионов.

В церемонии приняли участие Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Отмечается, что "ПСЖ" уже второй год подряд демонстрирует трофей Лиги чемпионов перед матчами турнира "Ролан Гаррос".

Напомним, в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов парижане обыграли "Арсенал". Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти французский клуб оказался сильнее - 4:3.

В прошлом сезоне "ПСЖ" также стал победителем турнира, разгромив в финале "Интер" со счетом 5:0.

İdman.Biz
