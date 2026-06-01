"Барселона" заинтересовалась 19-летним защитником из Сегунды

Футбольный клуб "Барселона" рассматривает возможность подписания центрального защитника "Расинга Сантандер" Хорхе Салинаса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб проявляет серьезный интерес к 19-летнему футболисту после его успешного сезона в испанской Сегунде.

В минувшем сезоне Салинас провел 32 матча и помог "Расингу" завоевать путевку в Ла Лигу.

По информации источника, скаутский отдел "Барселоны" собрал положительные отзывы об игроке. Однако окончательное решение по трансферу будет зависеть от кадровой ситуации внутри клуба и других факторов летнего рынка.

Контракт Хорхе Салинаса с "Расингом" действует до лета 2029 года. В соглашении футболиста прописана сумма выкупа в размере около 10 миллионов евро.