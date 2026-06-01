Норвегия без Холанда обыграла Швецию в товарищеском матче

Сборная Норвегии одержала победу над Швецией в товарищеском матче со счетом 3:1.
Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась на стадионе "Уллевол" в Осло.
Счет на девятой минуте открыл Йорген Странн Ларсен. Вскоре Антонио Нуса удвоил преимущество хозяев, а на 37-й минуте Ларсен оформил дубль.
Во втором тайме норвежцы забили еще раз усилиями Давида Меллера Вольфе, однако после просмотра VAR гол был отменен. На 76-й минуте Александер Исак сократил отставание шведской команды. Позже Себастьян Нанаси также отправил мяч в ворота Норвегии, но и этот гол был отменен после вмешательства VAR.
Отметим, что лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустил матч, так как получил отдых.
На чемпионате мира - 2026 норвежцы сыграют в группе I вместе с Францией, Сенегалом и Ираком. Сборная Швеции выступит в квартете F, где ее соперниками станут Нидерланды, Япония и Тунис.