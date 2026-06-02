Форвард сборной Германии продлил контракт со "Штутгартом"

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав подписал новый контракт со "Штутгартом".

Как сообщает İdman.Biz, об этом объявил официальный сайт немецкого клуба.

Новое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до лета 2029 года. Контракт также предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Ундав провел 46 матчей за "Штутгарт", забил 25 мячей и сделал 14 голевых передач.

Ранее форвард выступал за "Юнион Сент-Жиллуа", "Брайтон" и другие клубы. В сезоне-2024/25 он помог "Штутгарту" выиграть Кубок Германии, а годом ранее дошел с командой до финала турнира.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.