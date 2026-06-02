Гвардиола отверг предложение Бекхэма

2 Июня 2026 01:23
Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не планирует возвращаться к клубной работе в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хотел пригласить испанского специалиста на пост главного тренера команды после ухода Хавьера Маскерано.

По информации источника, руководство клуба MLS рассчитывало обсудить возможное сотрудничество с Гвардиолой во время чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако 55-летний тренер не заинтересован в переговорах. Отмечается, что после завершения 10-летнего периода работы в "Манчестер Сити" Гвардиола хочет взять длительную паузу и посвятить время семье.

Также сообщается, что испанец не планирует посещать матчи чемпионата мира, намереваясь на время полностью дистанцироваться от футбола.

İdman.Biz
