Экс-форвард "Ливерпуля" рассказал о борьбе с раком

2 Июня 2026 04:12
17
Бывший нападающий "Ливерпуля" Кевин Киган поделился подробностями лечения онкологического заболевания.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, у экс-футболиста диагностирована четвертая стадия рака.

По словам Кигана, болезнь была обнаружена случайно после автомобильной аварии. Перед операцией врачи провели обследование, в ходе которого выявили онкологию.

"Мне сказали, что есть врач высочайшего класса, который борется с тем, чем я болею, с четвертой стадией рака. Я пошел к нему на прием. Он болеет за "Ливерпуль", так что я знал, что не останусь один", - рассказал Киган.

Экс-футболист отметил, что врач предложил ему новый метод лечения. При этом специалист оценил эффективность терапии в 33 процента.

"Я думал, что будет 80-90 процентов. Нет, 33%! Пока что я еще здесь", - заявил Киган.

