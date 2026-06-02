"Арсенал" и "МЮ" интересуются лидером "Милана"

2 Июня 2026 06:24
Вингер "Милана" Рафаэл Леау может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, запросы по поводу 26-летнего футболиста направили "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, португалец уведомил руководство "россонери" о готовности покинуть клуб в летнее трансферное окно. На данный момент официальных переговоров между "Миланом" и потенциальными покупателями не было, однако оба английских клуба продолжают внимательно следить за ситуацией.

В завершившемся сезоне Леау провел за "Милан" 31 матч, забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

