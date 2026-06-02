Лучший молодой игрок Бундеслиги хочет перейти в "ПСЖ"

Футбольный клуб "ПСЖ" активизировал работу над трансфером нападающего "РБ Лейпциг" Яна Диоманда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, 19-летний футболист дал согласие на возможный переход в парижский клуб и рассматривает этот вариант как приоритетный.

Диоманд перешел в "Лейпциг" из "Леганеса" прошлым летом и быстро стал одним из главных открытий сезона в Бундеслиге. В 36 матчах форвард забил 13 мячей и сделал девять голевых передач, получив звание лучшего молодого игрока чемпионата Германии.

По информации источника, "ПСЖ" считает Диоманда приоритетным вариантом для усиления правого фланга атаки, где клуб испытывает нехватку профильных исполнителей.

Интерес к игроку также проявляют "Ливерпуль" и "Бавария". Английский клуб рассматривает француза в качестве возможного преемника Мохамеда Салаха. При этом контракт футболиста с "РБ Лейпциг" рассчитан до 2030 года, что усиливает позиции немецкого клуба на переговорах.