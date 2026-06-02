"Ньюкасл" включился в борьбу за Рэшфорда

Будущее нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда остается неопределенным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mirror, интерес к английскому форварду проявляет "Ньюкасл", который готов включиться в борьбу за игрока.

По информации источника, "Барселона" после трансфера Энтони Гордона сосредоточилась на подписании Рэшфорда. Каталонский клуб имеет право выкупа футболиста до 15 июня, однако пытается пересмотреть условия сделки, снизив стоимость трансфера или договорившись о новой аренде.

Такой подход вызвал недовольство руководства "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" рассматривают возможность прекратить переговоры с испанским клубом и продать игрока другому претенденту.

Отмечается, что ранее Рэшфорд не проявлял интереса к вариантам с клубами уровня "Ньюкасла". В минувшем сезоне форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач.