Альваро Мората вновь сошелся с супругой - ФОТО

Нападающий футбольного клуба "Милан" Альваро Мората вновь воссоединился со своей супругой Алисой Кампельо, с которой воспитывает четверых детей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, пара, объявившая о расставании в начале 2026 года, решила возобновить отношения.

33-летний футболист и 31-летняя Алиса лично подтвердили информацию о примирении. Ранее их заметили обнимающимися и целующимися на одном из концертов в Мадриде.

"Они решили дать друг другу еще один шанс, потому что Альваро не может без нее жить. Алиса - женщина всей его жизни и мать его детей", - отметил журналист, распространивший эту информацию.

Напомним, что впервые Мората и Кампельо объявили о расставании два года назад после восьми лет отношений. Однако позже супруги отказались от этого решения и восстановили отношения ради детей.