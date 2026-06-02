2 Июня 2026
Вратарь "Манчестер Юнайтед" признан лучшим трансфером сезона в АПЛ

2 Июня 2026 10:57
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Сенне Ламменс признан лучшим трансфером сезона-2025/2026 в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, бельгийский вратарь получил награду по итогам голосования.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах. Ламменс восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и совершил 79 сейвов.

По данным Премьер-лиги, в голосовании бельгиец опередил Райана Шерки, Антуана Семеньо, Жоао Педро, Гранита Джаку, Виктора Дьекереша и других претендентов.

Напомним, что Ламменс перешел в "Манчестер Юнайтед" из бельгийского "Антверпена" в последний день летнего трансферного окна 2025 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до июня 2030 года.

İdman.Biz
