Луис Энрике признан лучшим тренером сезона

2 Июня 2026 13:19
Известный портал Goal опубликовал рейтинг лучших тренеров завершившегося сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, первое место в списке занял главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике.

Испанский специалист был признан лучшим благодаря успехам, достигнутым командой в течение сезона.

Второе место в рейтинге досталось наставнику "Арсенала" Микелю Артете. Тройку лучших замкнул главный тренер "Баварии" Венсан Компани.

В первую десятку также вошли Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Сеск Фабрегас ("Комо"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Кристиан Киву ("Интер"), Андони Ираола ("Борнмут"), Франческо Фариоли ("Порту") и Пьер Саж ("Ланс").

