2 Июня 2026 13:34
"Бавария" заинтересовалась полузащитником "ПСВ"

Полузащитник "ПСВ" Исмаил Саибари может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, "Бавария" включила марокканского футболиста в список своих трансферных целей и уже начала предварительные переговоры.

По информации источника, мюнхенцы активизировали интерес к 25-летнему игроку после неудачи в переговорах по трансферу Энтони Гордона. Руководство немецкого гранда рассматривает Саибари как одного из кандидатов на усиление флангов атаки.

Отмечается, что "Бавария" ожидает позиции "ПСВ" по возможной сумме сделки. Сам футболист, как утверждается, положительно относится к варианту с переходом в мюнхенский клуб уже в летнее трансферное окно.

Контракт Саибари с нидерландским клубом действует до лета 2029 года.

В минувшем сезоне полузащитник был одним из ключевых игроков "ПСВ" и помог команде добиться высоких результатов на внутренней арене.

