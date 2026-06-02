Президент "ПСЖ": "Участники беспорядков - не наши болельщики"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал беспорядки, произошедшие во Франции после победы парижского клуба в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, функционер заявил, что не считает участников массовых беспорядков болельщиками "ПСЖ".

"Мы против этого. Мы этим не гордимся. Парижане так не поступают. Я знаю болельщиков "ПСЖ" - они так не поступают", - сказал Аль-Хелаифи.

По его словам, жители города должны беречь Париж, а не разрушать его.

"Это наш город, мы должны его защищать, не хотим его разрушать. Уверен, что это не болельщики "ПСЖ". Мы не гордимся этими людьми, этому должен быть положен конец", - подчеркнул президент клуба.

Напомним, что 30 мая "ПСЖ" во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Арсенал" в серии пенальти - 4:3. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

После матча в различных регионах Франции произошли массовые беспорядки. По данным министра внутренних дел страны Лорана Нуньеса, были задержаны около 780 человек.