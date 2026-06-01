1 Июня 2026 10:29
Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов высоко оценил спортивные достижения страны и международные мероприятия, проведенные в мае, назвав этот месяц периодом развития как профессионального, так и массового спорта.

Как сообщает İdman.Biz, в своем очередном блоге Гаибов отметил, что Баку, обладающий статусом Мировой спортивной столицы 2026 года, в течение месяца принял ряд крупных соревнований и инициатив.

Одним из главных событий стал Кубок Европы по художественной гимнастике в Национальной гимнастической арене, где соревновались спортсменки из 32 стран. В Азербайджане также впервые прошел Бакинский марафон на полной дистанции 42 километра под девизом "Покори ветер".

Министр также отметил успешную организацию международной велогонки Баку - Ханкенди. Пятиэтапная гонка категории UCI 2.1 собрала 24 команды из 20 стран, которые преодолели около 850 километров по Азербайджану и финишировали в Ханкенди.

Среди других ключевых событий были турнир по пляжному волейболу King & Queen of the Court, впервые проведенный в Баку, международный шахматный фестиваль Baku Open 2026 и финалы Азербайджанской баскетбольной лиги.

Гаибов также объявил о запуске новой общенациональной программы по выявлению талантов "Мы ищем чемпионов - присоединяйся!", направленной на поиск молодых спортсменов в регионах и их включение в систему профессиональной подготовки.

Кроме того, в спортивном клубе "Джануб" в Мехдиабаде были официально открыты новые залы бокса и дзюдо в рамках работы по расширению участия молодежи в спорте вокруг столицы.

