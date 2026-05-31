Для юных жителей Ичеришехер открыли новое спортивное пространство - ФОТО

В Ичеришехер состоялась церемония открытия новой спортивной площадки, реализованная совместными усилиями футбольного клуба "Сабах" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает Азертадж, председатель Правления управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмудов отметил, что новый объект станет важным местом для активного отдыха и физического развития детей.

По его словам, жители Ичеришехер давно испытывали нехватку пространства, где дети могли бы безопасно играть в футбол и заниматься спортом.

"Теперь дети смогут комфортно тренироваться и проводить свободное время на собственной спортивной площадке. Уверен, что она будет востребована как среди молодежи, так и среди взрослых. Здоровое поколение — залог нашего будущего", — подчеркнул Руфат Махмудов.

Координатор Футбольной академии "Сабах" Гиорги Минашвили заявил, что проект создает новые возможности для юных спортсменов.

"Здесь дети смогут вести здоровый образ жизни, тренироваться и совершенствовать свои навыки. Возможно, кто-то из ребят, начинающих свой путь на этой площадке, в будущем будет выступать за ведущие футбольные клубы", — отметил он.

Грузинский специалист также выразил надежду, что подобные инициативы будут реализованы и в других районах столицы.

Председатель Совета старейшин Ичеришехер Алигейдар Дадашов назвал открытие площадки важным событием для местных жителей. По его словам, идея создания современного спортивного пространства обсуждалась на протяжении нескольких лет и сегодня получила практическое воплощение.

После официальной церемонии юные жители Ичеришехер первыми опробовали новую площадку, проведя на ней свои первые футбольные тренировки.