В Газахе прошел тренинг по развитию медиа и PR-навыков для пресс-секретарей спортивных федераций - ФОТО

С 27 по 30 мая в "Спортивной столице" Азербайджана — городе Газах — прошел тренинг по развитию медиа и PR-навыков для пресс-секретарей и лиц, ответственных за работу со СМИ в спортивных федерациях.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие состоялось в Газахском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Спикерами выступили известные специалисты из Великобритании: медиа-эксперт, международный специалист по медиа и коммуникациям Джеймс Такер и консультант по международному спортивному менеджменту, образованию и коммерческим стратегиям Джулис МакГивер.

На открытии тренинга с приветственными речами выступили заведующий отделом по связям с общественностью Министерства молодежи и спорта Габил Мехдиев, начальник Газах-Товузского регионального управления молодежи и спорта Азиз Масмалиев и тренер Джеймс Такер.

В ходе обучения участники получили практические знания по стратегиям спортивной коммуникации, эффективной организации работы со СМИ и связям с общественностью. Сессии проходили в интерактивном формате с особым акцентом на развитие практических навыков участников.

В заключительный день советник министра молодежи и спорта Рамиль Джаббаров провел сессию на тему "Эффективное использование социальных медиа".

Помимо образовательной части, Исполнительная власть Газахского района организовала для участников экскурсию по историческим и культурным памятникам региона. Также среди представителей медиа были проведены интеллектуальная игра и спортивные соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, гандболу и настольному теннису.

В завершение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.