В Азербайджане отмечают Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается один из главных мусульманских праздников - Гурбан байрамы.

Как сообщает İdman.Biz, праздник ежегодно начинается 10-го дня месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. В этом году дата выпала на 27 мая.

Во всех мечетях страны сегодня состоятся праздничные намазы. В Баку молитва в мечети "Аждарбей" назначена на 08:00, а в мечети "Тезепир" - на 09:00.

В связи с праздником жертвоприношения будут проводиться сегодня и завтра в специально отведенных местах, определенных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. Процесс будет проходить в соответствии с религиозными правилами под контролем представителей Управления мусульман Кавказа.

После восстановления независимости Азербайджана Гурбан байрамы отмечается на государственном уровне в соответствии с законом "О праздниках Азербайджанской Республики", принятым 27 октября 1992 года.

Согласно решению Кабинета министров, в 2026 году праздничными днями по случаю Гурбан байрамы объявлены 27 и 28 мая.