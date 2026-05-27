27 Мая 2026
RU

В Азербайджане отмечают Гурбан байрамы

Другое
Новости
27 Мая 2026 00:02
25
В Азербайджане отмечают Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается один из главных мусульманских праздников - Гурбан байрамы.

Как сообщает İdman.Biz, праздник ежегодно начинается 10-го дня месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. В этом году дата выпала на 27 мая.

Во всех мечетях страны сегодня состоятся праздничные намазы. В Баку молитва в мечети "Аждарбей" назначена на 08:00, а в мечети "Тезепир" - на 09:00.

В связи с праздником жертвоприношения будут проводиться сегодня и завтра в специально отведенных местах, определенных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. Процесс будет проходить в соответствии с религиозными правилами под контролем представителей Управления мусульман Кавказа.

После восстановления независимости Азербайджана Гурбан байрамы отмечается на государственном уровне в соответствии с законом "О праздниках Азербайджанской Республики", принятым 27 октября 1992 года.

Согласно решению Кабинета министров, в 2026 году праздничными днями по случаю Гурбан байрамы объявлены 27 и 28 мая.

İdman.Biz

Новости по теме

Фарид Гаибов встретился с представителями Special Olympics
26 Мая 21:23
Другое

Фарид Гаибов встретился с представителями Special Olympics - ФОТО

Стороны обменялись мнениями о новых проектах и перспективах сотрудничества
В Шуше объединили айкидо и азербайджанский национальный танец - ФОТО
26 Мая 13:23
Другое

В Шуше объединили айкидо и азербайджанский национальный танец - ФОТО

В Карабахе прошел международный проект с участием японских мастеров

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта

Стала известна причина смерти двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша
24 Мая 09:10
Другое

Стала известна причина смерти двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша

Семья пилота попросила сохранять принципы приватности в этот сложный для нее момент
В Азербайджане известный спортсмен скончался после тренировки
23 Мая 18:48
Другое

В Азербайджане известный спортсмен скончался после тренировки

Причиной смерти стала сердечная недостаточность
Ученые нашли связь между силой мышц и риском депрессии
19 Мая 17:22
Другое

Ученые нашли связь между силой мышц и риском депрессии

Исследование охватило почти полмиллиона человек

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта