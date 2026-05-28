Азербайджан отмечает День независимости

28 Мая 2026 00:01
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости.

İdman.Biz напоминает, что 28 мая исполняется 108 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики - первого светского демократического государства на мусульманском Востоке.

Азербайджанская Демократическая Республика была провозглашена 28 мая 1918 года в Тифлисе Национальным советом Азербайджана во главе с Мамедом Эмином Расулзаде.

До этого Азербайджан долгое время находился в составе царской России, однако азербайджанский народ последовательно вел борьбу за свободу и независимость.

Азербайджанская Демократическая Республика за короткий исторический период смогла выполнить важные задачи государственного строительства. Были сформированы первый парламент и правительство, создан государственный аппарат, определены границы страны, утверждены флаг, гимн и герб. Родной язык был объявлен государственным, началось строительство армии, особое внимание уделялось развитию образования и культуры.

В этот период был основан первый университет Азербайджана, проведена национализация образования и созданы основы для дальнейшего культурного развития народа.

С первых дней существования Азербайджанская Демократическая Республика опиралась на принципы народовластия и равенства граждан. Всем жителям страны были предоставлены равные права, устранены расовые, национальные, религиозные и сословные ограничения.

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Однако республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, после чего первая республика прекратила существование.

С 1991 по 2021 год этот праздник назывался Днем Республики. 15 октября 2021 года на пленарном заседании Милли Меджлиса был принят закон "О Дне независимости". В тот же день закон был утвержден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

После этого 28 мая - День Республики был переименован в День независимости. В Азербайджане этот день является нерабочим и ежегодно отмечается как государственный праздник.

Отметим, что уже шестой год подряд День независимости отмечается и на освобожденных от оккупации территориях.

