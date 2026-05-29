В Бразилии набирают популярность ночные беговые фестивали - ВИДЕО

В Бразилии стремительно набирает популярность новый формат массовых спортивных мероприятий, сочетающий бег и электронную музыку.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых заметных проектов стал фестиваль PACETRONIK, который проходит в Сан-Паулу.

Участники собираются в ночное время и преодолевают маршрут группами под живые выступления диджеев и электронную музыку. По ходу дистанции бег сопровождается световыми эффектами и элементами уличного фестиваля.

На опубликованных в социальных сетях видео можно увидеть сотни людей в спортивной экипировке, которые не только бегут по городским улицам, но и танцуют под музыкальные ритмы.

Организаторы позиционируют формат как альтернативу традиционным тренировкам и способ привлечь к спорту молодежную аудиторию.

По данным местных медиа, за последние недели популярность подобных мероприятий в Бразилии заметно выросла. Видеоролики с фестивалей уже собрали миллионы просмотров в социальных сетях.

Отметим, что в последние годы во многих странах мира растет популярность так называемых "спортивных сообществ". Любительские клубы объединяют занятия спортом с элементами культурных и развлекательных мероприятий, превращая тренировки в формат социальной активности.

İdman.Biz
