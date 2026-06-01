АФФА провела социальную акцию для детей в Ханкенди - ФОТО

1 Июня 2026 16:54
АФФА организовала в Ханкенди социальную акцию по случаю Международного дня защиты детей.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Мероприятие прошло при организации отдела социальной и экологической устойчивости АФФА, а также при поддержке Департамента судейства и Судейского комитета.

Руководитель отдела социальной и экологической устойчивости АФФА Кифаят Мустафаева в своем выступлении подчеркнула важность поддержки благополучия и образования детей. По ее словам, внимание и забота о подрастающем поколении играют важную роль в формировании будущего общества.

В рамках акции будущим первоклассникам детского сада-яслей №1 города Ханкенди были вручены наборы школьных принадлежностей.

Подарки детям передали арбитры международной категории Алияр Агаев и Гюльнура Акперзаде. Судьи поздравили будущих школьников с предстоящим началом учебы и пожелали им успехов в образовании.

Отмечается, что акция была организована в целях поддержки подготовки детей к школе и создания праздничной атмосферы в Международный день защиты детей.

Напомним, что АФФА планирует продолжить реализацию социальных проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

