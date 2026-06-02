Сержиу Консейсау покинул "Аль-Иттихад"

Сержиу Консейсау больше не является главным тренером "Аль-Иттихада".

Как сообщает İdman.Biz, саудовский клуб объявил в социальных сетях о расторжении контракта с португальским специалистом по взаимному согласию сторон.

51-летний тренер возглавил команду в октябре 2025 года.

Под руководством Консейсау "Аль-Иттихад" завершил минувший сезон чемпионата Саудовской Аравии на пятом месте.

По информации источника, причиной расставания стали неудовлетворительные результаты команды.

Ожидается, что в ближайшее время руководство клуба объявит имя нового главного тренера.