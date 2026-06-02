Подросток потерял глаз во время беспорядков после победы "ПСЖ"

Подросток в пригороде Парижа ослеп на один глаз во время массовых беспорядков, вспыхнувших после победы "Пари Сен‑Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА над лондонским "Арсеналом", сообщает İdman.Biz со ссылкой на телеканал BFMTV.

По одной версии, причиной травмы стал пиротехнический снаряд, попавший в 13‑летнего мальчика. Однако депутат Али Диуара выдвинул иную версию: по его словам, подросток пострадал от резиновой пули, выпущенной сотрудниками правоохранительных органов при разгоне толпы. Политик уже направил жалобу в прокуратуру — в результате начато расследование. Надзорный орган обратился в Генеральную инспекцию национальной полиции (IGPN), которая проверяет действия полицейских.

Массовые столкновения и погромы начались сразу после финального матча, в котором "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" и второй раз подряд завоевал кубок.