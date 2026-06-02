Статую Месси демонтировали в Калькутте из-за угрозы обрушения - ФОТО/ВИДЕО

2 Июня 2026 18:09
Статую Месси демонтировали в Калькутте из-за угрозы обрушения

Статуя Лионеля Месси в индийской Калькутте была демонтирована из соображений безопасности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, решение было принято после жалоб местных жителей.

По информации The Times of India, 70-футовая (около 21 метра) статуя аргентинского футболиста, установленная в районе Лейк-Таун, начала раскачиваться во время сильного ветра и шторма.

После проверки, проведенной сотрудниками Департамента общественных работ штата Западная Бенгалия, были выявлены дефекты в крепежных болтах основания конструкции.

Специалисты пришли к выводу, что статуя представляет потенциальную угрозу общественной безопасности и при дальнейшем нахождении на месте может обрушиться.

С помощью гидравлического крана монумент был снят с постамента и погружен на грузовик. Пока статуя будет находиться под контролем Департамента общественных работ. Окончательное решение о новом месте установки еще не принято.

Напомним, что статуя изображает Месси с Кубком мира в руках. Она была представлена во время визита аргентинца в Индию в рамках тура GOAT Tour в декабре 2025 года.

