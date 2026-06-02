15-летний азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании

Юный азербайджанский футболист Саид Асланов продолжит профессиональную карьеру в Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Oxu.Az, 15-летний центральный защитник вошел в состав испанского клуба "Реал Мурсия".

Ранее С.Асланов защищал цвета ФК "Зиря" в младших возрастных группах.

У футболиста уже есть опыт выступления в Испании - до этого он играл за команду U-16 клуба "Уэска".

Отметим, что "Реал Мурсия" в настоящее время выступает в Примера Федерасьон - третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Испании после Ла Лиги и Сегунды.