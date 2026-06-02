"Реал" договорился о контракте с Конате

Мадридский "Реал" близок к подписанию контракта с центральным защитником Ибраима Конате, покинувшим "Ливерпуль". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 27-летний футболист заключит трудовое соглашение, рассчитанное до 2031 года. Заработная плата Конате составит € 10 млн в год.

Издание AS подчеркивает, что контракт с французским игроком будет подписан по схеме "4+1" (на четыре года с возможностью продления на сезон).

31 мая "Ливерпуль" объявил о прекращении сотрудничества с Конате. Защитник играл за мерсисайдцев с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.