"Барселона" сохраняет интерес к Харри Кейну

2 Июня 2026 21:18
"Барселона" по-прежнему не исключает варианта с подписанием нападающего "Баварии" Харри Кейна. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, несколько месяцев назад перестал действовать пункт об отступных за форварда в € 65 млн. "Сине-гранатовым" придется вести переговоры о покупке Кейна, если они окончательно решат приобрести его. "Бавария" начнет переговоры с суммы в € 80 млн.

Sport.es также опроверг информацию, что Кейн не хотел бы переходить в "Барселону".

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 61 голом и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

