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"Ливерпуль" объявил соперников по летним товарищеским матчам

Мировой футбол
Новости
2 Июня 2026 22:34
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"Ливерпуль" объявил соперников по летним товарищеским матчам

"Ливерпуль" в соцсетях объявил соперников по августовским товарищеским матчам, а также опубликовал даты этих встреч.

9 августа мерсисайдцы встретятся с "Монако", эта встреча начнется в 14:30 по местному времени, а 16 августа "красные" сыграют с "Комо", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени. Обе игры состоятся на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, сообщает İdman.Biz.

По итогам прошлого сезона "Ливерпуль" занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Монако" расположился на седьмой строчке в Лиге 1, а "Комо" завершил кампанию Серии А на четвертой позиции — эта команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

İdman.Biz
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