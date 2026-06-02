Силва сменит Моуринью на посту тренера "Бенфики"

Португальский специалист Марку Силва сменит на посту главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью, близкого к назначению в мадридский "Реал". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 48-летний специалист подпишет контракт с лиссабонским клубом до июня 2028 года с возможностью продления до 2029 года. Зарплата Силвы станет меньше по сравнению с "Фулхэмом".

Лондонский клуб объявил об уходе португальского тренера во вторник, 2 июня. Под руководством Силвы "дачники" провели 229 матчей во всех турнирах, в которых 102 раза победили, 83 раза потерпели поражение и 42 раза сыграли вничью. До работы с "Фулхэмом" 48-летний специалист тренировал ливерпульский "Эвертон", "Уотфорд", "Халл", "Олимпиакос", португальские "Спортинг" и "Эшторил".