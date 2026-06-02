2 Июня 2026
RU

Силва сменит Моуринью на посту тренера "Бенфики"

Мировой футбол
Новости
2 Июня 2026 21:56
9
Силва сменит Моуринью на посту тренера "Бенфики"

Португальский специалист Марку Силва сменит на посту главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью, близкого к назначению в мадридский "Реал". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 48-летний специалист подпишет контракт с лиссабонским клубом до июня 2028 года с возможностью продления до 2029 года. Зарплата Силвы станет меньше по сравнению с "Фулхэмом".

Лондонский клуб объявил об уходе португальского тренера во вторник, 2 июня. Под руководством Силвы "дачники" провели 229 матчей во всех турнирах, в которых 102 раза победили, 83 раза потерпели поражение и 42 раза сыграли вничью. До работы с "Фулхэмом" 48-летний специалист тренировал ливерпульский "Эвертон", "Уотфорд", "Халл", "Олимпиакос", португальские "Спортинг" и "Эшторил".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" сохраняет интерес к Харри Кейну
21:18
Мировой футбол

"Барселона" сохраняет интерес к Харри Кейну

"Бавария" начнет переговоры с суммы в € 80 млн
"Кристал Пэлас" объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера
20:44
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" объявил об уходе Гласнера с поста главного тренера

Ранее в своей тренерской карьере специалист также работал в "Айнтрахте", "Вольфсбурге", ЛАСКе, "Риде" и "Зальцбурге"
"Реал" договорился о контракте с Конате
20:28
Мировой футбол

"Реал" договорился о контракте с Конате

27-летний футболист заключит трудовое соглашение, рассчитанное до 2031 года
15-летний азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании
20:08
Мировой футбол

15-летний азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании

Центральный защитник вошел в состав испанского клуба "Реал Мурсия"
У легенды "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностировали рак
19:36
Мировой футбол

У легенды "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностировали рак

Далглиш пытался сохранить информацию о своей болезни в тайне, но по ошибке поделился ей в соцсетях
Подросток потерял глаз во время беспорядков после победы "ПСЖ"
19:20
Мировой футбол

Подросток потерял глаз во время беспорядков после победы "ПСЖ"

Массовые столкновения и погромы начались сразу после финала ЛЧ

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном
31 Мая 12:27
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Команда Эльшада Гулиева завершила групповой этап со стопроцентным результатом

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране