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Мало Гюсто может продолжить карьеру в Бундеслиге

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 02:04
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Мало Гюсто может продолжить карьеру в Бундеслиге

"Манчестер Сити" и "Бавария" обратились с запросами в "Челси" относительно правого защитника Мало Гюсто. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб не хочет продавать 23-летнего футболиста, полагая, что новый главный тренер команды Хаби Алонсо будет рассчитывать на него. "Синие" готовы обсудить с французским защитником улучшенные условия с учетом его прогресса.

В минувшем сезоне Гюсто принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

İdman.Biz
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