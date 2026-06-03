Мало Гюсто может продолжить карьеру в Бундеслиге

"Манчестер Сити" и "Бавария" обратились с запросами в "Челси" относительно правого защитника Мало Гюсто. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб не хочет продавать 23-летнего футболиста, полагая, что новый главный тренер команды Хаби Алонсо будет рассчитывать на него. "Синие" готовы обсудить с французским защитником улучшенные условия с учетом его прогресса.

В минувшем сезоне Гюсто принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.