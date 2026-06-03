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Давид Орнштейн: Андони Ираола подпишет с "Ливерпулем" контракт на два года

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 01:24
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Давид Орнштейн: Андони Ираола подпишет с "Ливерпулем" контракт на два года

"Ливерпуль" достиг устной договоренности с Андони Ираолой о назначении на пост главного тренера команды. Ожидается, что испанский специалист подпишет контракт, рассчитанный на два года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, мерсисайдцы могут объявить о назначении Ираолы и представить его до конца недели.

43-летний специалист хочет, чтобы в его тренерский штаб вошли Пабло де ла Торре, Томми Элфик, Шон Купер и Том Уэббер.

Последним клубом Ираолы стал "Борнмут", который он покинул по окончании сезона-2025/2026. Под руководством испанского тренера "вишни" набрали 57 очков и расположились на шестой строчке. "Ливерпуль" с 60 очками занял пятое место. Специалист возглавлял "Борнмут" с лета 2023 года.

İdman.Biz
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