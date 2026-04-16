"Барселона" вновь подала жалобу в УЕФА на судейство в матче с "Атлетико"

"Барселона" на официальном сайте проинформировала о подаче жалобы в УЕФА на судейство в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (1:2). 9 апреля каталонский клуб заявил о жалобе в УЕФА на работу арбитров в первой встрече между командами, где "матрасники" победили со счетом 2:0, сообщает İdman.Biz.

"Клуб считает, что в обоих матчах было принято несколько судейских решений, которые не соответствовали правилам игры, что стало результатом неправильного применения правил и отсутствия надлежащего вмешательства системы VAR в инциденты очевидной значимости.

По мнению ФК "Барселона", накопление этих ошибок оказало непосредственное влияние на ход встреч и на итоговый результат, нанеся значительный спортивный и финансовый ущерб клубу.

В этой жалобе клуб повторяет запросы, ранее направленные в УЕФА, и в то же время предлагает сотрудничать с организацией с целью совершенствования системы судейства, чтобы обеспечить более строгое, справедливое и прозрачное применение правил игры", — написано в заявлении "сине-гранатовых".