Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Вингер "Барселоны" Рафинья будет с командой на ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, бразильский футболист присоединится к команде в Мадриде, чтобы поддержать партнеров.

Отмечается, что Рафинья не сможет выйти на поле, поскольку продолжает восстановление после травмы, полученной в марте в расположении сборной Бразилии.

Несмотря на это, игрок хочет быть рядом с командой в важный момент и помочь ей морально.

Ответный матч "Атлетико" - "Барселона" состоится 14 апреля. Каталонцам предстоит отыграться после поражения в первой встрече со счетом 0:2.