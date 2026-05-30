Артета перед финалом ЛЧ: "Луис Энрике вдохновлял меня всю карьеру"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о влиянии наставника "ПСЖ" Луиса Энрике на свою карьеру перед финалом Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, испанский специалист назвал будущего соперника одним из своих главных ориентиров в футболе.

"Он был особенным игроком. Если посмотреть на его путь и на то, чего он добился, он стал для меня источником вдохновения. Я равнялся на него еще будучи футболистом, потому что он был особенным. Когда Энрике стал тренером, его карьера также впечатляла. Он уехал из Испании, работал за рубежом, затем вернулся и добился успеха. А то, что он сделал в "ПСЖ", видно повсюду. След его работы заметен во всей команде", - подчеркнул специалист.

При этом Артета дал понять, что уважение к Луису Энрике не меняет настроя его команды на финал.

"Они действующие чемпионы турнира, но мы приехали сюда, чтобы забрать этот титул у них. Когда я смотрю вокруг, вижу радость и огромное желание игроков выйти на поле. Каждый хочет быть частью этого матча", - сказал он.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет сегодня в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".