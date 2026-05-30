Роналдиньо поддержал "ПСЖ" перед финалом Лиги чемпионов - ФОТО

30 Мая 2026 11:31
Роналдиньо поддержал "ПСЖ" перед финалом Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо поддержал "ПСЖ" накануне финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, легендарный полузащитник опубликовал пост в социальных сетях перед решающим матчем между парижанами и "Арсеналом".

"Вперед, Париж", - написал Роналдиньо в разделе историй, сопроводив публикацию архивной фотографией в форме французского клуба.

Бразилец выступал за "ПСЖ" с 2001 по 2003 год. Именно в Париже он впервые громко заявил о себе в европейском футболе, после чего перешел в "Барселону" и стал одним из лучших игроков своего поколения.

Для парижских болельщиков Роналдиньо остается одной из культовых фигур начала XXI века, несмотря на то что главные успехи его карьеры были связаны уже с каталонским клубом.

Напомним, что сегодня "ПСЖ" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги чемпионов на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Парижский клуб попытается защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне.

