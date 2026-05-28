Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет первый матч на Евро

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет первый матч на чемпионате Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Эльшада Гулиева в стартовом туре группы F встретится со сборной Австрии.

Матч пройдет на арене Tipos Arena в Братиславе и начнется в 15:30 по бакинскому времени.

На групповом этапе азербайджанская команда также сыграет 29 мая против Италии, а 30 мая встретится со сборной Франции.

Напомним, что чемпионат Европы по мини-футболу проходит в столице Словакии Братиславе.