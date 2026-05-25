25 Мая 2026
25 Мая 2026 16:13
Сборная Азербайджана по мини-футболу объявила состав на Евро

Сборная Азербайджана по мини-футболу определилась с окончательным составом на чемпионат Европы, который пройдет в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Эльшад Гулиев включил в заявку на турнир 18 футболистов.

В окончательный состав вошли Агасеид Гасымов, Вели Гафаров, Ряван Керимов, Талех Бабаев, Хатаи Багиров, Кянан Мирзалиев, Самир Гамзаев, Иса Атаев, Эльвин Ализаде, Руслан Агаларов, Тямкин Халилзаде, Магомед Халилов, Джафар Джафаров, Вюсал Исаев, Рузигар Ибрагимзаде, Мирмехди Рзаев, Рамиз Човдаров и Эшгин Тагиев.

Отметим, что чемпионат Европы по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня.

Сборная Азербайджана сыграет в группе F против команд Италии, Франции и Австрии.

