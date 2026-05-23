Объявлен состав сборной Азербайджана U-21 на сборы в Турции

Молодежная сборная Азербайджана по футболу (до 21 года) проведет учебно-тренировочные сборы в Баку с 28 по 30 мая, а затем в турецком городе Ыспарта с 31 мая по 10 июня.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках подготовки в Турции сборная U-21 проведет два товарищеских матча против сверстников из Бахрейна (6 июня) и Кыргызстана (9 июня). Оба матча пройдут на стадионе "Сав" и начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

В состав сборной U-21 вызваны следующие футболисты: Садиг Мамедзаде ("Дифаи"), Салим Гашимов ("Шамахы"), Раван Мирзаммедов ("Сабах"), Эмин Рустамов ("Карван-Евлах"), Эльгюн Дуньямалиев ("Джебраил"), Раул Мамедов ("Сабаил"), Джейхун Багирзаде ("Габала"), Акпер Эюбов ("Мингячевир"), Айхан Сулейманлы ("Сумгайыт"), Эшгин Ахмедов ("Габала"), Гурбан Сафаров ("Сабаил"), Тунджай Юсифли ("Имишли"), Билал Исмаилов ("Шамахы"), Нугай Рашидов ("Габала"), Эмиль Сулейманов ("Шамахы"), Гадир Рамазанов ("Габала"), Шахин Шахнияров ("Габала"), Эдгар Адилханов ("Шамахы"), Эльяс Багчи ("Герта" Берлин, Германия), Юсиф Мехтиев ("Мешахте", Грузия), Нахид Алиев ("Шафа"), Лоренцо Меццотеро ("Сампдория", Италия), Рауль Сулейманов ("Герта" Берлин, Германия), Мурад Мамедов ("Нефтчи"), Нихад Ахмедзаде ("Сумгайыт").

İdman.Biz
