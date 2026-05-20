УЕФА дисквалифицировал футболистку сборной Азербайджана на три матча

20 Мая 2026 12:16
Полузащитник женской сборной Азербайджана U19 и защитник "Сабаха" Айсу Асадова получила трехматчевую дисквалификацию от УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по итогам матча Азербайджан - Грузия, который состоялся 17 апреля 2026 года.

Согласно решению, азербайджанская футболистка была наказана за нападение на соперницу. На основании статьи 15(1)(e) Дисциплинарного регламента УЕФА Асадова дисквалифицирована на три матча турниров под эгидой организации среди национальных сборных.

Отметим, что встреча проходила в рамках квалификации чемпионата Европы среди девушек до 19 лет и завершилась поражением сборной Азербайджана со счетом 1:4. На официальной странице матча УЕФА также указано, что Асадова получила красную карточку.

В активе футболистки шесть матчей за национальные сборные Азербайджана и 501 минута на поле. Ранее Асадова была признана АФФА лучшим игроком сезона-2024/25 в Лиге девушек U17.

