Главный тренер "Барселоны" Ханс‑Дитер Флик заявил, что каталонскому клубу сложно будет заменить нападающего Роберта Левандовского.

37‑летний польский форвард покинет стан каталонцев по окончании сезона. В 30 матчах текущего розыгрыша испанской Ла Лиги поляк забил 13 голов и отдал две результативных передачи.

"Заменить Левандовского будет непросто. Он был лучшим бомбардиром последнего десятилетия. Нам придется подождать и посмотреть, удастся ли нам подписать нового игрока, но это будет нелегко", — цитирует Флика İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу каталонской команды.

Вместе с "Барселоной" Левандовский стал трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, а также три раза выиграл Суперкубок Испании.

По окончанию матча "Бетисом" (3:1), ставшего последней домашней игрой текущего сезона, нападающий тепло простился с болельщиками.