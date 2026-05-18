Фанаты вылетевшего "Нанта" напали на 73-летнего тренера команды

Заключительный матч французской Лиги 1 между "Нантом" и "Тулузой" завершился громким скандалом и беспорядками на стадионе "Ля Божуар".

Как сообщает İdman.Biz, после вылета "Нанта" во вторую лигу разъяренные фанаты прорвали кордоны безопасности, зажгли пиротехнику и выбежали на поле.

Сообщается, что болельщики направились к игрокам и тренерскому штабу для агрессивного выяснения отношений.

73-летний главный тренер команды Вахид Халилходжич попытался успокоить толпу, однако оказался в центре потасовки. В результате нападения специалист получил телесные повреждения.

Из-за инцидента тренеру потребовалась срочная помощь медиков. Судейская бригада увела команды в подтрибунное помещение и остановила матч из-за угрозы безопасности.

Отмечается, что эта встреча должна была стать последней в карьере Халилходжича, ранее объявившего о завершении тренерской деятельности.

