18 Мая 2026 10:49
Альваро Арбелоа намекнул на уход игроков из "Реала"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что матч последнего тура Ла Лиги против "Атлетика" станет прощальным для ряда игроков мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет 23 мая в Мадриде.

"Мы спланируем эту неделю, тренировки, определим, кто из игроков готов, ведь у некоторых есть ушибы. Это заключительный матч, а также день прощаний, для некоторых игроков - точно. Постараемся провести отличный матч перед нашими болельщиками, насладиться каждой минутой в футболке клуба. И меня это тоже касается", - отметил специалист.

