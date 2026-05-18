Мерих Демирал отпраздновал триумф в Азиатской лиге чемпионов под песню Çırpınırdı Qara dəniz - ВИДЕО

Саудовский клуб "Аль-Ахли", за который выступает защитник сборной Турции Мерих Демирал, стал победителем Азиатской лиги чемпионов. Команда отпраздновала этот исторический триумф грандиозной чемпионской церемонией.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых ярких и обсуждаемых моментов торжества стал выход на поле Мериха Демирала. Турецкий легионер появился перед заполненными трибунами под легендарную песню Çırpınırdı Qara dəniz.

Выбор футболиста вызвал огромный восторг у болельщиков, а видеозапись его выхода за считанные часы разлетелась по социальным сетям, собрав тысячи лайков и комментариев.

Напомним, что авторами произведения являются выдающиеся деятели азербайджанской культуры: слова принадлежат поэту Ахмеду Джаваду, а музыка — композитору Узеиру Гаджибейли. Песня входит в репертуар многих исполнителей, однако в Турции она обрела особую популярность и культовый статус именно в исполнении Народной артистки Азербайджана Азерин.