18 Мая 2026 07:14
Мерих Демирал отпраздновал триумф в Азиатской лиге чемпионов под песню Çırpınırdı Qara dəniz - ВИДЕО

Саудовский клуб "Аль-Ахли", за который выступает защитник сборной Турции Мерих Демирал, стал победителем Азиатской лиги чемпионов. Команда отпраздновала этот исторический триумф грандиозной чемпионской церемонией.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых ярких и обсуждаемых моментов торжества стал выход на поле Мериха Демирала. Турецкий легионер появился перед заполненными трибунами под легендарную песню Çırpınırdı Qara dəniz.

Выбор футболиста вызвал огромный восторг у болельщиков, а видеозапись его выхода за считанные часы разлетелась по социальным сетям, собрав тысячи лайков и комментариев.

Напомним, что авторами произведения являются выдающиеся деятели азербайджанской культуры: слова принадлежат поэту Ахмеду Джаваду, а музыка — композитору Узеиру Гаджибейли. Песня входит в репертуар многих исполнителей, однако в Турции она обрела особую популярность и культовый статус именно в исполнении Народной артистки Азербайджана Азерин.

İdman.Biz
