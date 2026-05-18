"ПСЖ" уступил "Парижу" в заключительном туре Лиги 1 - ВИДЕО

18 Мая 2026 01:15
31
"ПСЖ" на выезде проиграл "Парижу" в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Франции сезона-2025/26 — 1:2.

Первый гол на 50-й минуте забил нападающий гостей Брэдли Барколя. На 76-й минуте форвард хозяев Алимани Гори сравнял счет, а на 90+4-й вывел свою команду вперед.

На 27-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле был заменен из-за травмы, вместо него на поле появился Гонсалу Рамуш.

"ПСЖ" оформил чемпионство в предпоследнем туре Лиги 1. Перед матчем с "Парижем" команду наградили золотыми медалями и чемпионским кубком. За 34 тура "ПСЖ" набрал 76 очков. "Париж" с 44 очками занял 11-е место в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Страсбур" обыграл "Монако" в сверхрезультативном матче - 5:4, "Лион" на своем поле разгромно уступил "Лансу" - 0:4, "Марсель" переиграл "Ренн" - 3:1, "Лилль" уступил "Осеру" - 0:2, "Ницца" и "Мец" разошлись миром - 0:0, "Гавр" в гостях одолел "Лорьян" - 2:0, "Брест" и "Анже" сыграли вничью - 1:1, матч между "Нантом" и "Тулузой" был отменен по причине учиненных болельщиками хозяев беспорядков.

По итогам сезона 2025/2026 высший дивизион покидают "Нант" и "Мец". "Ницца" сыграет в плей-офф за право остаться в Лиге 1.

